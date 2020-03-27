Karantina yurdunda görevli personel evine gidemeyecek
|27 Mart 2020 19:10
|Yazdır
Kırklareli Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda görevli personelin ikametlerine gitmelerinin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan getirilerek Hundi Hatun Yurdu'na yerleştirilen 487 kişinin 14 gün tedbir amacıyla karantinada tutulacağı belirtildi.
Görevli personelin de bir süre yurtta kalacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kaldığı yurtlarda görev alan tüm personelimizin 27 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz 14 gün süreyle Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında misafir edilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karantinadan renkli görüntüler
27 Mart 2020 19:54
|Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı
27 Mart 2020 17:23
|Ankara BB'den sağlık çalışanlarının dinlenmesi için konteyner
27 Mart 2020 17:14
|İşte Anadolu insanı: Sizde yanlış olmaz
27 Mart 2020 16:51
|Koronavirüs için hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu
27 Mart 2020 15:49
|'Evde kal' uyarısına cevabı 'ben ne yapacağım evde' oldu
27 Mart 2020 15:44
|Rize'de bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası
27 Mart 2020 14:40
|CHP'li belediyeden Ak Parti'li belediyeye parke taşı cezası
27 Mart 2020 14:37
|Koronavirüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığını 2 günde sattı
27 Mart 2020 14:34
|Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı
27 Mart 2020 14:25