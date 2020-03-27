Hafta sonu, sahil ve piknik yerleri yasak olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir açıklama yaptı. Soylu "Piknik alanları, sahil kenarları hafta sonu yasak olacak" dedi.
|27 Mart 2020 19:22
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu gece bir genelge yayımlanacak dedi. Genelgede şu husus yer alacak. Bakan Soylu şunları söyledi:
"Bu geceden itibaren mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, balık tutmak yasaklanıyor. Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olacak. Hafta sonunda... Hafta içinde ise Valiler yetkili olacak"
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: Toplam can kaybı sayımız 92'yi buldu
27 Mart 2020 19:41
|Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin kapalı kalma süresi uzatıldı
27 Mart 2020 19:38
|Bakan Soylu: Otobüs seyahatlerine kısıtlama getireceğiz
27 Mart 2020 19:13
|İçişleri Bakanlığından araç muayeneleriyle ilgili yeni genelge
27 Mart 2020 19:08
|Kur'an kurslarındaki eğitime 3 Mayıs'a kadar ara verildi
27 Mart 2020 18:24
|İcra ödemelerinin isteğe bağlı olduğuna görüş yazısı
27 Mart 2020 18:02
|Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
27 Mart 2020 17:52
|Rekabet Kurulundan Baymak'a idari para cezası
27 Mart 2020 17:39
|Milli Savunma Üniversitesi sınavı ertelendi
27 Mart 2020 17:35
|NEVÜ'de Bağlı'nın yerine Prof. Dr. Aktekin rektör vekili oldu
27 Mart 2020 17:02