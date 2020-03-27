Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|27 Mart 2020 19:29
|Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 92.299,34, en düşük 82.528,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artışla 88.125,04 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,83 kazançla 336,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78 artarak 2.236,00 lira oldu. Geçen hafta 511 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 546 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 1,42 değer kaybederek 6,4570 lira, avro yüzde 1,15 artışla 7,1020 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa günü düşüşle tamamladı
27 Mart 2020 18:28
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
27 Mart 2020 18:05
|Gün sonu döviz fiyatları
27 Mart 2020 17:46
|Altın yükselişini bugün de sürdürdü
27 Mart 2020 17:37
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
27 Mart 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
27 Mart 2020 12:47
|Gün ortası döviz fiyatları
27 Mart 2020 12:13
|Gram altın 336 lira seviyelerinde
27 Mart 2020 11:26
|Borsa, güne yükselişle başladı
27 Mart 2020 10:04
|Güne başlarken döviz fiyatları
27 Mart 2020 09:53