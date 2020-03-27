İtalya'da bir günde 969 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi
|27 Mart 2020 19:36
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