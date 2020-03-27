Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin kapalı kalma süresi uzatıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi
|27 Mart 2020 19:38
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla uyumlu olarak daha önce 30 Mart'a kadar Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılması kararının 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.
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