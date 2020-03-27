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Bakan Koca: Toplam can kaybı sayımız 92'yi buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı. Koca "Hastalığa dair verileri, bugün itibariyle yayınlayacağız. Toplam can kaybı sayımız 92'yi buldu. İyileşen hasta sayımız 42 oldu" dedi.
 27 Mart 2020 19:41
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Bakan Koca: Toplam can kaybı sayımız 92'yi buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olağanüstü toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

En önemli toplantımızı yaptık. Sosyal hareketliliği azaltacağız. Çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli.

Tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Kendisinin de değerlendirmeleri olacak.

Hastalığa dair verileri, bugün itibariyle yayınlayacağız. Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. İyileşen hasta sayımız 42 oldu.

Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz konuyla ilgili detay veremeyeceğim, uygun olmaz. Ama kısıtlamalar istedik. Bunun bilinmesini istiyorum.

Kaç kişinin Covid-19'a yakalandığını şu aşamada söylemek istemiyorum, doğru olmaz. Ancak bu konudaki tüm tedbirleri aldığımız ifade etmek istiyorum. Geçen gün 3 milyon 618 bin maske kurumlarımıza dağıtıldı.

Güncelleniyor.

Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
26 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
Memurlar.Net
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