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New York'ta koronavirüs vaka sayısı 44 bini geçti

New York Valisi Andrew Cuomo: Daha önce iki haftalığına kapatılan okullar, iki hafta daha yani 15 Nisan'a kadar kapalı kalacak
 27 Mart 2020 19:57
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New York'ta koronavirüs vaka sayısı 44 bini geçti

New York Valisi Andew Cuomo, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının bir günde 7 bin 300'den fazla artış göstererek, 44 bin 600'e ulaştığını bildirdi.

Cuomo, New York'ta hastaneye dönüştürülen en büyük kongre merkezi olan Javits Center'da basın toplantısı düzenledi.

Eyalette, bir günde virüs nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 519'a yükseldiğini belirten Cuomo, New York'taki virüs vakalarının bir günde 7 bin 300'den fazla arttığını ve sayının 44 bin 600'e yükseldiğini kaydetti.

Cuomo, bu vakaların 25 binden fazlasının ise New York'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Düne göre hastaneye kaldırılanların sayısının da yüzde 20 artarak 6 bin 481'e ulaştığını aktaran Cuomo, 1500'den fazla kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü dile getirdi.

- Okullar, 2 hafta daha kapalı

Cuomo, daha önce iki haftalığına kapatılan okulların ise 15 Nisan'a kadar kapalı tutulacağını ifade etti.

Vali Cuomo, New York'un 20 milyon N-95 maske, 30 milyon ameliyathanelerde kullanılan maske, 30 bin suni solunum cihazı, 45 milyon eldiven ve 20 milyon hastane önlüğüne ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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