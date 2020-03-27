Tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
|27 Mart 2020 20:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre Bilim Kurulunun tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Bakan Fahrettin Koca, bilgi vermemekle birlikte, tavsiyeler arasında sokaktaki hareketliliği sınırlamaya yönelik önemli tedbir kararları yer alacak. Tavsiye kararları arasında özel sektördeki çalışma saatlerinin azaltılması gibi düzenlemelerin yer alacağı bekleniyor.
Bakan Koca "İlerleyen günlerde daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Sosyal hareketlilik en az düzeye indirilmeli, bununla ilgili çalışma saatler, güler, tatilleri düzene konmalıdır, bu tavsiyelere Cumhurbaşkanına arz ettik" dedi.
Bir gazetecinin "Bizim anladığımız şehir karantinası uygulanacak" şeklindeki sorusuna, Bakan Koca "Ben öyle bir şey demedim" dedi.
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