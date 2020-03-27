Bakan açıkladı: Yoğun bakımlarda %63 doluluk var
|27 Mart 2020 20:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var." dedi.
Bakan Fahrettin Koca'nın diğer açıklamaları şu şekilde:
"N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı."
"Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz."
"Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu"
"Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır."
"42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur."
"İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır.
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