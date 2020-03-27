Güney Kıbrıs'ta koronavirüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüse bağlı ölü sayısı 5'e yükseldi.
|27 Mart 2020 20:28
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüse bağlı ölü sayısı 5'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. GKRY'de bugün korona virüse bağlı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, korona virüs vakaları 16 kişi artarak 162'ye ulaştı.
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