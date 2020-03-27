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Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına belediye ve bir doğal kaynak su firması destekte bulundu.
 27 Mart 2020 21:23
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Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına belediye ve bir doğal kaynak su firması destekte bulundu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yazılı açıklamada, yakınlarını olası riskten korumak için sağlık çalışanlarının isterlerse belediyenin otelinde ücretsiz konaklayabileceklerini belirtti.

Halkın sağlığı için sağlık çalışanlarının özverili çalışmalar yürüttüğünü aktaran Ercengiz, "Onların bu çabalarını görmezden gelemeyiz. Sağlık çalışanlarımızın ve yakınlarının da sağlığı çok önemli. Bu nedenle onları ve yakınlarını da salgından korumalıyız." ifadelerini kullandı.

- Bir tır dolusu su bağışı

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Kesimal da yaptığı açıklamada, talepleri olmaksızın bir tır dolusu 50 bin şişe içme suyunu bir firmanın hastaneye getirdiğini bildirdi.

Suyun hastanede görevli sağlık çalışanları ve hastalar tarafından tüketileceğini belirten Kesimal, su firmasını yaptığı iyi niyetli jesti için kutladığını, sağlık çalışanları ve hastalar adına teşekkür ettiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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