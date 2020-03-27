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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
 27 Mart 2020 22:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularıma selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan covid-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha fazla can alıyor. Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. daha çok fedakarlık yapmak gereken bir döneme girdik. Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımzı da bireysel tedbirleri alacak.

Tüm tedbirleri titizlikle uyguladığımızda bu riskin üstesinden en kısa zamanda gelebileceğimizi görüyoruz. Türkiye bu salgına olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Stokçuluk yapanlar, kara borsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız.

Dünyanın nüfusa göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkeyiz. Hızlı tanı kitlerini devreye sokarak, test sayısını süratle arttırdık.
Testler kesinlikle ücretsizdir. Kabine toplantımızı her hafta tele konferansla bundan sonra gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız.

Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir. Aldığımız yeni, tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık.

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır.

8- Şimdi asıl önemli yere geliyorum. Bu tedbirlerin 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.

Ev ve iş yeri dahil her ortamda toplu ulaşımı zorunlu olmadıkça kullanmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliği artırmamız şarttır.

Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Şu anda ABD'nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler, Türkiye olarak bulunduğumuz konumu çok daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tedbirden biraz daha uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Şunu unutmayalım, yarın elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir.
Anadolu Ajansı
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