1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
 27 Mart 2020 21:40
Yazdır
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 5.698 92 42
İtalya 86.498 9.134 10.950
İspanya 64.059 4.934 9.357
Çin 81.340 3.292 74.588
İran 32.332 2.378 11.133
Fransa 29.155 1.696 4.948
ABD 93.329 1.384 2.424
Birleşik Krallık 14.543 759 135
Hollanda 8.603 546 3
Almanya 49.344 304 5.673
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı
27 Mart 2020 22:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
27 Mart 2020 22:10
Bahçeli'den koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine tepki
27 Mart 2020 18:31		 Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
27 Mart 2020 16:31
Bakan Pakdemirli: Türkiye'de yeterli gıda stoku var
27 Mart 2020 16:04		 Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı
27 Mart 2020 15:59
Şehirler arası yolculuk kısıtlanabilir
27 Mart 2020 15:14		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
27 Mart 2020 13:20
Akşener: Koronavirüs mücadelesinde ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın
27 Mart 2020 11:47		 Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi
27 Mart 2020 09:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:50 - Bir Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti22:50 - KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı22:44 - Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı22:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı22:09 - Korona virüs provakasyonuna gözaltı22:07 - 65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi22:03 - İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi21:50 - Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi21:48 - Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı21:40 - İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
21:23 - Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği21:11 - Burdur, Muğla ve Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor21:01 - Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta20:57 - Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı20:53 - Çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için öneriler20:50 - KOAH hastalarına 'koronavirüs' uyarısı20:36 - Hayvan sağlığı uygulamaları, insan sağlığı için risk oluşturmasın20:28 - Güney Kıbrıs'ta koronavirüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
2020 YKS müfredatı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 4
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 3
27.03.2020 mansur yavaş'in attigi tweet 4
Ardışık Terimlerin Sayısını Bulma 3
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
elinde telefonla uyumak 1
kadir mısıroğlu 1
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
corona virüsü 1
iş arkadaşının çok konuşması 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam