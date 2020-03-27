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Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı

Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 3 Ay Boyunca Durduruldu
 27 Mart 2020 21:48
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Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27 Mart 2020 tarihi itibariyle yayımladığı Genelgeye göre, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir talimata kadar görevlerinden/ işlerinden ayrılmalarına izin verilmemesi yönünde karar alındı

27.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınan karar, 81 il Valiliğine bildirildi
Memurlar.Net - Özel

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