Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı
Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 3 Ay Boyunca Durduruldu
|27 Mart 2020 21:48
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27 Mart 2020 tarihi itibariyle yayımladığı Genelgeye göre, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir talimata kadar görevlerinden/ işlerinden ayrılmalarına izin verilmemesi yönünde karar alındı
27.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınan karar, 81 il Valiliğine bildirildi
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