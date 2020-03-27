1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki camilerde, yatsı namazından sonra Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.
 27 Mart 2020 21:50
Yazdır
Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki camilerde, yatsı namazından sonra Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerden dua edilmesi kararı çerçevesinde, Bingöl, Batman ve Şırnak'taki camilerin hoparlörlerinden sela, salavat ve tekbir sesleri yükseldi.

Ezan sonrasında, tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Allah'ım, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ya Rabb, bu zor zamanlarda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle" diye yakarıldı.

Duadan sonra tekbir getirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği
27 Mart 2020 21:23		 Burdur, Muğla ve Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor
27 Mart 2020 21:11
Virüse yakalanmış olan birinin hikayesi
27 Mart 2020 16:27		 Koronavirüsü yendi, 'evde kalın' dedi
27 Mart 2020 16:11
Virüsten ölen hastaların sigara geçmişi var mı?
27 Mart 2020 15:19		 Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı
27 Mart 2020 13:22
Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı
27 Mart 2020 12:58		 Buse Terim'den açıklama: Babamın durumu iyiye gidiyor
27 Mart 2020 12:18
Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
27 Mart 2020 11:29		 Koronavirüs evsizleri de etkiledi: 10 bin evsiz risk altında
27 Mart 2020 09:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:50 - Bir Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti22:50 - KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı22:44 - Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı22:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı22:09 - Korona virüs provakasyonuna gözaltı22:07 - 65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi22:03 - İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi21:50 - Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi21:48 - Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı21:40 - İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
21:23 - Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği21:11 - Burdur, Muğla ve Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor21:01 - Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta20:57 - Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı20:53 - Çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için öneriler20:50 - KOAH hastalarına 'koronavirüs' uyarısı20:36 - Hayvan sağlığı uygulamaları, insan sağlığı için risk oluşturmasın20:28 - Güney Kıbrıs'ta koronavirüse bağlı ölü sayısı 5 yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
2020 YKS müfredatı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 3
Dünya Koronavirüs Haritası 1
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
çubuklu makarna 1
dark 1
Pol Pot 1
sayenizde 1
Kpss 2020 2
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam