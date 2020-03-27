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İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi

İnsani Yardım Kuruluşu (İHH) koronavirüsle mücadelede 10 milyon TL'lik yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı
 27 Mart 2020 22:03
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İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi

İnsani Yardım Kuruluşu (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, koronavirüsle mücadelede 10 milyon TL'lik yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı.

Başkan Bülent Yıldırım tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi

"Şu an tüm gücümüzle Türkiye için çalışıyoruz!

İşsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya paketiyle çalışmalarımızı başlattık."

"İHH olarak 30 yıldır tüm dünyaya yardım yapıyoruz, 135 ülkeye gittik, insanların dertlerine çare olmaya çalıştık. Bugün Türkiye zor durumda. Türkiye'deki bu sıkıntıyı atlatana kadar, yardımlarımızın çoğunu burada yaşayan halkımız için yapmaya karar verdik. Herkesi, ailesinden başlamak üzere, yardım kampanyalarına destek vermeye çağırıyoruz."
Memurlar.Net
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