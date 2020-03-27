Bir Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
Gaziantep'ten sonra Ordu Valiliği de kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçti.
|27 Mart 2020 22:50
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Gaziantep'ten sonra Ordu Valiliği de kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçti.
Yayımlanan Genelgede "Kamu Kuramlarında çalışan tüm personelin daha kolay temızlenebılen ve pratik elbiselerle (tişört, kazak, mont. keten pantolon vb.) kamu ahlakını zedelemeyecek ve Kamu Kuram ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini fazla esnetmemek suretiyle ikinci bir emre kadar hizmetleri serbest kıyafetlerle görevlerini ifa edebilecektir." denildi.
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