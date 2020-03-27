Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı

TORPİL YAPTIRMANIN DİSİPLİN SUÇU OLUŞTURDUĞU SADECE 2 KANUNDA YER ALIYOR, GENİŞLETİLMELİ! Hali hazırdaki mevzuatımızda sadece iki yerde torpil yaptırmaya disiplin cezası verileceği belirtilmiştir. Ancak bu iki kanundan dolayı kaç kişiye ceza verildiği belli değildir. Bu kanun maddelerinin hem uygulanması hem de diğer personel kanunlarında da benzer düzenlemeler yaptırması gerekmektedir.