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Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı

Bakan Koca, İtalya'daki gibi bölgeden bölgeye geçişleri önlemek için vakaların il il açıklanmadığını söyledi.
 27 Mart 2020 22:44
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Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, hangi ilde kaç vaka bulunduğunu, hangi illerde sayıların fazla olduğunu bildiklerini ve tedbirleri de buna göre aldıklarını söyledi.

"BÖLGEDEN BÖLGEYE GEÇİŞLERİ ÖNLEMEK İÇİN"

Koca, vaka sayılarının il il açıklanmadığı yönünde yoğun olarak eleştirilerin yapılmasına da açıklama getirdi.

Bakan Koca, bunun nedeninin, İt

"İTALYA GİBİ OLMAMAK İÇİN..."

Bilindiği gibi İtalya'da, ilk vakaların açıklanmasının ardından, İtalyanlar virüs tespit edilen bölgelerden diğer bölgelere kaçarak virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu.

Koca konu hakkında

"İtalya'daki gibi bölgeden bölgeye geçişler olacağını düşünerek il il vaka ve ölümleri açıklamadık."

 ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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