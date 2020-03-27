KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı
|27 Mart 2020 22:50
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) uçakla Uşak'a getirilen çoğu öğrenci olmak üzere içlerinde sivillerin de bulunduğu 130 kişi, korona virüs tedbirleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri altında karantina altında tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Türkiye'de üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programı kapsamında KKTC'ye giden öğrenciler, ülkeden havalanan uçakla akşam saatlerinde Uşak'a getirildi. Aralarında sivillerin de bulunduğu toplamda 130 kişi havalimanında sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, polis eşliğinde dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Latife Hanım Kız Yurdu'na götürüldü. Yurtlara girişlerinde ikinci kez sağlık kontrolünden geçen yolcular, kendilerine ayrılan özel odalara yerleştirildi. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda karantina altında tutulacak yolcuların, daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği belirtildi.
Virüs salgınına karşı polis ekipleri tarafından yurt çevresinde geniş önlemlerin alındığı görüldü.
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