28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları.
|28 Mart 2020 00:18
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı
27 Mart 2020 22:44
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
27 Mart 2020 22:10
|İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
27 Mart 2020 21:40
|Bahçeli'den koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine tepki
27 Mart 2020 18:31
|Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
27 Mart 2020 16:31
|Bakan Pakdemirli: Türkiye'de yeterli gıda stoku var
27 Mart 2020 16:04
|Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı
27 Mart 2020 15:59
|Şehirler arası yolculuk kısıtlanabilir
27 Mart 2020 15:14
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
27 Mart 2020 13:20
|Akşener: Koronavirüs mücadelesinde ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın
27 Mart 2020 11:47