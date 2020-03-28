1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları.
 28 Mart 2020 00:18
Yazdır
28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı
27 Mart 2020 22:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
27 Mart 2020 22:10
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
27 Mart 2020 21:40		 Bahçeli'den koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine tepki
27 Mart 2020 18:31
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
27 Mart 2020 16:31		 Bakan Pakdemirli: Türkiye'de yeterli gıda stoku var
27 Mart 2020 16:04
Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı
27 Mart 2020 15:59		 Şehirler arası yolculuk kısıtlanabilir
27 Mart 2020 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
27 Mart 2020 13:20		 Akşener: Koronavirüs mücadelesinde ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın
27 Mart 2020 11:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:38 - Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi00:26 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:18 - 28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:13 - Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi00:05 - Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge00:04 - 10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?23:54 - İçişleri Bakanlığı'ndan sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı23:44 - Van'da bir mahalle karantinaya alındı23:41 - Bir Beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği'nden açıklama22:50 - Bir Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
22:50 - KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı22:44 - Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı22:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı22:09 - Korona virüs provakasyonuna gözaltı22:07 - 65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi22:03 - İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi21:50 - Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi21:48 - Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi
28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ateizm 1
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
çubuklu makarna 1
kadir mısıroğlu 1
26.03.2020 kanal istanbul ihalesi 2
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 3
dark 1
yeraltı şehirleri 2
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 4
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam