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Bir Beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği'nden açıklama

Bazı köyleri ve Bir beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği Koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklama yaptı
 27 Mart 2020 23:41
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Bir Beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği'nden açıklama

Bazı köyleri ve Bir beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği Koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklama yaptı.

Rize Valiliği'nin tedbirlere ilişkin yaptığı açıklama

Sizlerin de bildiği üzere ilimizde de Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Korona Virüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verilmektedir. Bu mücadele kapsamında Bakanlığımızın bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın bu hastalıktan en az etkilenmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır.

Bu tedbirler kapsamında Kendirli Beldemiz' de ve bazı köylerimizde karantina uygulaması ile sokağa çıkışların daha kontrollü yapılması kararı alınmıştır. Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini, bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız.

Sizlerden ricamız en kısa sürede bitmesini umut ettiğimiz Karantina ve kontrollü olarak sokağa çıkma uygulamasında aşağıda belirttiğimiz uygulamalar yapılacak olup bu konularda biz sağlık çalışanlarına yardım etmenizdir.

1.Muhtarlarımız tarafından; kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş , nefes darlığı , öksürük gibi bulguları olanların adresleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır.

2.Sağlık Personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde, müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır.

3.Sağlık personeli kontrolleri sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Sağlık personeli kontrolü sonrasında lüzumu görülen vatandaşlarımız ise sağlık tesislerine getirilecektir.

4. Hiçbir şikayeti olmayan vatandaşlarımızın yaşadıkları evlerden bir kişi temel ihtiyaçların ( bakkal market alış verişi, ilaç v.b ) karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile Kendirli Belde sınırları içinde dışarı çıkabileceklerdir.

5.Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155,156 ve 112 Nolu telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır.

6.Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen Beldedeki sağlık görevlilerine veya 112 ' ye bildirilecektir.

7.Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile Beldeye insani ihtiyaçları ( ekmek fırını , ilaç, v.b ) getiren kişi veya kurumların Beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır.

Şimdiden bizlere vermiş olduğunuz destek için sizlere teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.
Memurlar.Net
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