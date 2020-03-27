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Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.
 27 Mart 2020 23:44
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Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Han Mahallesi'nin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Kovid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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