Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme adına, 'Koronavirüs Mücadele Fonu' kurulması önerisinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını önleme adına birçok ülke çeşitli tedbirler alarak yürürlüğe sokuyor. Ülkelerin ekonomik yapılarını da olumsuz etkileyen salgınla ilgili Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten bir öneri geldi. Öztek, bu olağanüstü durum karşısında milletçe devlete destek olunması gerektiğine dikkat çekerek, 'Koronavirüs Mücadele Fonu' oluşturulması önerisinde bulundu. Bu fona devletin aktaracağı belli bir miktarın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, vakıflar ile hayırseverlerin de destek olmasının önemine değinen İbrahim Öztek, "Bu fon ekonomik tahribatı önlemede milletimizin sigortası olacaktır. Türk milleti her zora düştüğünde, azmi, iradesi ve inancı ile milletçe tüm zorlukların üstesinden gelmeyi bilmiştir. Bu gün ağlamanın, yakarmanın günü değildir. Milletimizin el birliği ile maddi ve manevi tüm varlığı ile savaş günüdür. Bu hastalığa yenildiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimiz bilinci ile savaşalım" ifadelerini kullandı.