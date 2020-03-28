1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi

Hareket saatini bekleyen yolcular bilet iptalinin ardından terminalden ayrıldı
 28 Mart 2020 00:38
Yazdır
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışlarına izin verilmedi.

Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüslerin perona alınmadığı otogarda, trafik polisleri de çıkışta önlem aldı.

Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmeleri için firmalara yönlendirildi.

Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Mart 2020 00:26		 Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi
28 Mart 2020 00:13
Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi
27 Mart 2020 21:50		 Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği
27 Mart 2020 21:23
Burdur, Muğla ve Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor
27 Mart 2020 21:11		 Virüse yakalanmış olan birinin hikayesi
27 Mart 2020 16:27
Koronavirüsü yendi, 'evde kalın' dedi
27 Mart 2020 16:11		 Virüsten ölen hastaların sigara geçmişi var mı?
27 Mart 2020 15:19
Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı
27 Mart 2020 13:22		 Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı
27 Mart 2020 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:38 - Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi00:26 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:18 - 28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:13 - Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi00:05 - Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge00:04 - 10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?23:54 - İçişleri Bakanlığı'ndan sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı23:44 - Van'da bir mahalle karantinaya alındı23:41 - Bir Beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği'nden açıklama22:50 - Bir Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
22:50 - KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı22:44 - Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı22:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı22:09 - Korona virüs provakasyonuna gözaltı22:07 - 65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi22:03 - İHH'den 10 milyon TL'lik Dev yardım paketi21:50 - Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi21:48 - Tüm sağlık personelinin istifası 3 ay boyunca yasaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi
28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 3
44 yaşındaki banka çalışanının corona virüsten ölmesi 1
Ardışık Terimlerin Sayısını Bulma 3
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 3
corona virüsü 1
çubuklu makarna 1
elinde telefonla uyumak 1
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
kadir mısıroğlu 1
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 3
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam