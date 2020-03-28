Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
Hareket saatini bekleyen yolcular bilet iptalinin ardından terminalden ayrıldı
|28 Mart 2020 00:38
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışlarına izin verilmedi.
Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüslerin perona alınmadığı otogarda, trafik polisleri de çıkışta önlem aldı.
Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmeleri için firmalara yönlendirildi.
Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
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