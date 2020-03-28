İLKSAN üyeleri bir açıklama bekliyor

Tüm özel ve kamu bankaları, TOKİ ve benzeri kurumlar bu süreçte taksit ödemesi erteleme, yeni kredi açma uygulamalarıyla kriz sürecinde faizli veya faizsiz öteleme destegi vermektedir. Ancak İlksan hala kredilere yönelik bir açıklama yapmamıştır.

Ayrıca, eğitim çalışanları, İLKSAN'ın elini taşın altına koymasını ve tüm öğretmenleri kapsayan bir İkraz yada krize özel ikraz uygulaması yapmasını talep ediyor.

Eğitim çalışanları, 300 bin üyesi bulunan ve güçlü mali bir yapıya sahip olduğunu açıklayan İLKSAN'ın sessiz kalmamasını istiyor.