4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede 4 bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
|28 Mart 2020 02:22
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