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4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı

28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede 4 bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
 28 Mart 2020 02:22
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4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı

28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığını kapsayan üst düzey kadrolara ait atamam kararnameleri yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında 7 ile yeni il müdürü atandı.
İŞTE KARARNAMELER
Memurlar.Net
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