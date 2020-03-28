Sayıştay, bir denetçiyi FETÖ'den ihraç etti
Sayıştay Başkanlığı, FETÖ'yle ilişkisinden dolayı uzman denetçi Mehmet Işın'ın ihracına karar verdi.
|28 Mart 2020 02:25
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Sayıştay Başkanlığı, FETÖ'yle ilişkisinden dolayı uzman denetçi Mehmet Işın'ın ihracına karar verdi. Karar 28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Karar için tıklayınız.
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