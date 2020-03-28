Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapıldı
|28 Mart 2020 02:30
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Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma enstitüsü kapatılarak, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Kurumu (TENMAK) adında yeni bir kurum kurulmuştur.
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