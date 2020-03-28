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22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 22 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu. 34 fakülte, yüksekokul ve enstitü ise kapatıldı
 28 Mart 2020 02:36
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22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 22 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu. 34 fakülte, yüksekokul ve enstitü ise kapatıldı

İşte yayımlanan karar

Resmi Gazete- 28 Mart 2020 -Sayı : 31082
CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2319
Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması, kapatılması veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kuramları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

27/3/2020 TARİHLİ VE 2319 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında gösterilen yüksekokul, fakülte ve enstitüler kurulmuş, ekli (2) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramları bünyesinde yer alan enstitü ve yüksekokullar kapatılmıştır.
MADDE 2- (1) Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
(2) Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İletişim Fakültesinin adı Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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