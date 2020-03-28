İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
|28 Mart 2020 02:43
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- İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından bazı otobüs seferleri iptal edildi.
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareket saatini bekleyen yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
Öte yandan Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü, Kararköy İskelesi, Eminönü Sahil, Boğaziçi ve Haliç gibi noktalarda balık tutmak isteyen vatandaşlara sahil güvenlik ekipleri tarafından yeni kararları bildiren uyarılar yapıldı.
Karaköy İskelesi'nde balık balık tutmak için bulunan Hüseyin Kaya, AA muhabirine, sıkıldıkları için balık tutmaya geldiklerini belirterek, "Biz de sosyal medyadan takip ettik böyle bir yasak olduğunu. Polis arkadaşlar geldi, onların da zaten uyarılarını dikkate aldık. Biz de avımızı sona erdirdik, birazdan eve döneceğiz" dedi.
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