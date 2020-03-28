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Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kredi kartı borcunda asgari ödeme tutarı %30'dan %20'ye düşürülüyor
 28 Mart 2020 02:53
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Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kredi kartı borcunda asgari ödeme tutarı %30'dan %20'ye düşürülüyor. Yayımlanan yönetmelik ile asgari ödeme tutarını belirleme yetkisi bankalardan alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) verildi. BDDK ise bu yetkisi borcun yüzde 20'si ile borcun yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek. Ayrıca, BDDK iki kurumun görüşünü alarak bu asgari ödeme tutarını daha da düşürebilecek.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan iki maddelik düzenlemenin karşılaştırmalı madde tablosu

YENİ HÜKÜM

MADDE 1 - 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı."

"h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"

ESKİ HÜKÜM

(3) Kart teslimi sırasında kredi kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda yazılı bilgi verilmesi zorunludur:
e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.
ilişkin hükümler yer alır.

(5) Kredi kartı sözleşmelerinde;
h) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,
ilişkin hükümler yer alır.

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

ESKİ HÜKÜM

Madde başlığı: Kredi kartı limiti
Memurlar.Net
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