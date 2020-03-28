1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceğini duyurdu.
 28 Mart 2020 05:23
Yazdır
Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceğini duyurdu.

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceği yer aldı.

Yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler geçici olarak işletilmeyecektir. Ankara'da Başkentray, İstanbul' da Marmaray seferleri devam edecek.

Ayrıca açıklamada, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri ve ya ileriki bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri de yer aldı.

Abonman kartlarda kalan ücret iade edilecek

Öte yandan, Abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretlerin de iade edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var
28 Mart 2020 06:11		 KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı
28 Mart 2020 05:21
22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı
28 Mart 2020 02:36		 Sayıştay, bir denetçiyi FETÖ'den ihraç etti
28 Mart 2020 02:25
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
28 Mart 2020 02:08		 İletişim Başkanı: Zaruri olmayan şehirler arası seyahatler artık kısıtlandı
28 Mart 2020 01:56
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
28 Mart 2020 01:42		 10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
28 Mart 2020 00:04
Van'da bir mahalle karantinaya alındı
27 Mart 2020 23:44		 Bir Beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği'nden açıklama
27 Mart 2020 23:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:00 - Türkiye'de virüssüz şehir var mı?06:50 - İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor06:40 - Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var05:23 - Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu05:21 - KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı04:28 - Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama02:53 - Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor02:43 - İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
02:41 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği yayımlandı02:39 - Jandarma ve Sahil Güvenlik'in görevde yükselme yönetmeliği değişti02:36 - 22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı02:30 - Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı02:25 - Sayıştay, bir denetçiyi FETÖ'den ihraç etti02:22 - 4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı02:13 - Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı02:08 - Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ardışık Terimlerin Sayısını Bulma 3
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
Yök'ün bahar dönemini iptal etmesi 4
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
yeraltı şehirleri 2
Koc holding'in salgin icin verdigi destek 2
Ekmek arası ıspanak 1
corona virüsü 1
ücretini atatürk ödedi 5
ateizm 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam