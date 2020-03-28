Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu
|28 Mart 2020 05:23
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceğini duyurdu.
TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceği yer aldı.
Yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler geçici olarak işletilmeyecektir. Ankara'da Başkentray, İstanbul' da Marmaray seferleri devam edecek.
Ayrıca açıklamada, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri ve ya ileriki bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri de yer aldı.
Abonman kartlarda kalan ücret iade edilecek
Öte yandan, Abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretlerin de iade edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var
28 Mart 2020 06:11
|KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı
28 Mart 2020 05:21
|22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı
28 Mart 2020 02:36
|Sayıştay, bir denetçiyi FETÖ'den ihraç etti
28 Mart 2020 02:25
|Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
28 Mart 2020 02:08
|İletişim Başkanı: Zaruri olmayan şehirler arası seyahatler artık kısıtlandı
28 Mart 2020 01:56
|İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
28 Mart 2020 01:42
|10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
28 Mart 2020 00:04
|Van'da bir mahalle karantinaya alındı
27 Mart 2020 23:44
|Bir Beldesi Karantina'da olan Rize Valiliği'nden açıklama
27 Mart 2020 23:41