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Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan, toplumun tamamının kurallara uyması durumunda korona salgınının iki ayda bitebileceğini vurgulayarak, "Ancak toplumun yarısı kurallara uyarsa süreç bir yıla uzar. Başka ülkelerde bitse bile biz, bir miktar daha devam etmeliyiz. Gevşersek virüs yeniden dışarıdan gelir" dedi.
 28 Mart 2020 06:40
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Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz

Tüm dünyayı kırmızı alarm seviyesine geçiren yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu virüsten korunmak için evlere kapandı, salgının ne zaman biteceği ise meçhül. Türkiye'nin en önemli pandemi uzmanlarından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yapılması gerekenleri paylaştı. Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Ceyhan, Kovid-19'dan korunmak için hijyen ve karantinaya uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara 'kesinlikle gevşememeleri' çağrısında bulundu. Prof. Ceyhan, "Evde Kal sürecinin uzun bir süre daha yönetilmesi gerekiyor. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil. Evde Kal zorunluluğu bitecek diyemiyoruz. Çünkü salgın ülkemizde bittikten sonra, eğer başka ülkelerde sürüyorsa, tedbir kurallarına bir miktar daha devam etmeliyiz. Gevşediğimiz zaman virüs yeniden dışarıdan gelir" dedi.

ÜÇ İHTİMAL VAR

"Henüz Türkiye'de insanların alınan tedbirlere ne kadar uyacağını öngöremiyoruz" diyen Ceyhan, "İnsanlara 'evde kal' diye çağrı yapıyoruz ama bu çağrıya toplumun yüzde kaçı uyuyor, bilmiyoruz. Benim gözlemlediğim şu an biraz daha fazla insan kurallara uyuyor. Toplumun yüzde 100'ü kurallara uysa salgın 2 ayda kontrol altına alınır ancak toplumun yüzde 50'si kurallara uyarsa süreç 1 yıla uzar" diye konuştu. Ceyhan, vatandaşların bireysel olarak el temizliği başta olmak üzere uyulması gereken tüm kurallara uymasını istedi. Pandeminin üç yolla bitmesinin mümkün olduğunu kaydeden Ceyhan, "İnsanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybedecek" ifadelerini kullandı.

'SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI' SİSTEMİ FELÇ EDER

İngiltere'nin deneyip vazgeçtiği 'sürü bağışıklığı' yöntemine değinen Ceyhan şöyle devam etti: "Bu bir çizginin iki ucu. Bir ucunda hiç müdahale etmezsin, insanlar istediği gibi okula, işe gider, selamlaşır, sarılır. Hani bir ara İngiltere'de sürü bağışıklığı olarak ifade edilen durum gibi. Böyle bırakılırsa 2,5 ayda dünya nüfusunun yarısı enfekte olur, nüfusun yarısı da bağışık hale geldiği için salgın yavaşlar. Ancak böyle bir süreç yaşansaydı ülkelerin sağlık sistemleri çöker, nüfusun büyük bir kısmı aynı anda hastalanır, aynı anda yoğun bakım ihtiyaçları olurdu. Herkes birden yüklenirse hiçbir ülkenin sağlık sistemi bunu kaldıramazdı. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı düşük olan çok sayıda insan ölür. Bu insancıl bir tutum değil. İngiliz bilim insanları zaten '500 bin İngiliz ölür' demişti."

TEDBİR ALIRSAN SÜREÇ KISALIR

Aşıya daha bir yıl var

Yeni tip koronavirüsün SARS ve MERS gibi salgınlardan en önemli farkının 'kuluçka sürecinde de bulaşabilir olması' durumuna dikkat çeken Ceyhan, "SARS ve MERS'te bulgular başladıktan sonra hastalığın yayılma evresi devreye giriyordu. Kuluçka süresi 2-14 gün arasında değişen Kovid-19, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme taşıyor" dedi. Prof. Ceyhan, insanların merakla beklediği 'aşı'ya ilişkin ise şöyle konuştu: "Aşı konusunda henüz gelişme yok, dünyada birçok aşı adayı molekül üzerinde çalışmalar yapılıyor. Aşılar, virüsler zararsız hale getirilerek yapılıyor. Virüsleri zararsız hale getirirsiniz ama bunların içerisinde az da olsa zararsızlaştıramadığınız virüs partikülleri varsa, birdenbire sağlıklı insanlara bunu enjekte ederseniz hastalık bulaştırırsınız. O yüzden çok basit bir olay değil, kısa sürede olacak bir olay da değil. Bir yıldan kısa bir sürede aşının çıkma ihtimali yok."

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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