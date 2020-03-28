1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli

Koronavirüs salgını ile birlikte dünya genelinde gıdanın stratejik önemi öne çıkarken, geleceğe ilişkin projeksiyonlar da çizilmeye başlandı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, tarımda kendi kendine yetebilmenin önemine vurgu yaptı.
 28 Mart 2020 07:06
Yazdır
Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli

Koronavirüs ile birlikte gıdanın önemi daha da arttı. Salgın dünya genelinde gıdanın stratejik önemi öne çıkarırken, geleceğe ilişkin projeksiyonlar da çizilmeye başlandı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, endüstriyel tarımdan daha çok geleneksel tarım, yöresel ürünler, yerli tohum, coğrafi işaretli ürünler ve stratejik ürünlerin gelecekte ön plana çıkacağını söyledi.

UZUN PLANLAMA YAPMAK ŞART

Gülçubuk, "Hiçbir tarla boş kalmamalı ve devletin bunu desteklemesi gerekir" çağrısında bulundu. Koronavirüsün gelecek tarım politikaları üzerindeki etkisini ve gıda güvenliğini Yeni Şafak'a anlatan Gülçubuk, salgınla birlikte ülkelerin 'tarımda kendi kendine yetebilme planları' yapacaklarına dikkat çekti. Gülçubuk, "Türkiye de 20 yıllık perspektifte tarımda kendi kendine yetebilme konusunda stratejiler geliştirmek zorunda. Burada stratejik ürünler ön plana çıkacak. İnsansız tarım diye bir kavram yok. Endüstriyel tarımda olabilir ama koronavirüs gibi salgınlarda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Stratejik ürünlerde kendi kendimize yetebileceğimiz, salgın ya da başka bir olay olduğunda hiçbir şekilde etkilenmeyeceğimiz uzun vadeli planlarımız olmalıdır. Buğday, şeker ve proteinlerde kendine yeterlilik. Ülkeler öncelikle kendine yeterli hale gelmek için her türlü önlemi alacaklar. Stratejik ölçekleri arasında olan sanayi, turizme, bilişim sektörünün içine tarım, gıda ve su çok daha önem taşıyacak" dedi.

GELENEKSEL TARIM DEĞER KAZANACAK

Koronavirüsten sonra endüstriyel tarımdan çok geleneksel tarımın, yöresel ürünlerin, yerli tohumun, coğrafi işaretli ürünlerin çok daha değer kazanacağının ve ön plana çıkacağının altını çizen Gülçubuk, "Endüstriyel tarımla bu virüslerin yayılması da hızlanacak. Artık ülkeler kendi özüne döneceK. Türkiye'deki tarım arazileri tamamı bir şekilde ekilmesi gerekir. Hiçbir tarla boş kalmamalı ve devletin bunu desteklemesi gerekir" dedi.

TARIMDAN KOPUŞ ÖNLENMELİ

Türkiye'nin, tarımdan kopuşu önleyecek önlem alması gerektiğine vurgu yapan Gülçubuk, "Şu anda çiftçi yaş ortalaması 55. Kırsalda genç durmuyor. Tarım ve kırsal kalkınmayı entegre edecek politikalara ihtiyacımız var. Bunu sağladığımız zaman kendi kendimize yetebilecek konuma gelmiş olabiliriz. Kırsal kalkınmasız tarım Türkiye gibi ülkelerde olmaz" diye konuştu.

HAVZA BAZLI MODEL ÖNEMLİ

Gülçubuk, "İnsanların para ile gıdayı satın alamayacağı bir dönemi umarım yaşamayız. Bütün ülkeler kapalı ekonomiye geçiyor. Sınırları kapatıyor. Her ülke kendi iç dinamiklerini kullanacak. Koronavirüsü salgınından sonra belki her il kendine yeterli olması gerektiğini tartışacağız. Havza bazlı üretim modeli daha fazla hayata geçmesi lazım."

ÜRÜNDE GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKACAK

Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'nin tarım planlarını farklı stratejilerle ortaya koyacağını anlatan Gülçubuk, "Ülkelerin tarımsal ürün ihracatından parasal değerden çok güvenlik çok daha fazla ön plana çıkıyor. Aldığım ürün ne kadar güvenilir, ne kadar sağlıklı soruları sorulacak artık" dedi.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
28 Mart 2020 02:53		 Özel okul ücretleri ne zaman ödenmeli
27 Mart 2020 11:50
'Salgın bitene kadar market poşetleri ücretsiz olsun'
27 Mart 2020 10:45		 KOBİ alacakları devlet garantisinde
27 Mart 2020 09:59
Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor
27 Mart 2020 09:58		 Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası
27 Mart 2020 07:50
BDDK: Çağrı merkezi personeli istihdamı artırılmalı
26 Mart 2020 23:54		 TMO'dan vatandaşlara 'Ürün stoklamaya gerek yok' mesajı
26 Mart 2020 21:28
Marmarabirlik, ürünlere zam yapmama kararı aldı
26 Mart 2020 21:18		 Şanlıurfa'da üretilen organik gübre yurt dışına satılıyor
26 Mart 2020 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:26 - Erken rezervasyona virüs çözümü geldi08:16 - TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor08:16 - Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar08:11 - İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!08:01 - Belediye Başkan Yardımcısı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti07:59 - Teste hasta değil doktor karar verir07:51 - Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı07:46 - Korona bizi su fakiri yapabilir!07:31 - Virüs laboratuvar ortamında üretildi07:06 - Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli
06:50 - İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor06:40 - Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var05:23 - Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu05:21 - KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı04:28 - Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama02:53 - Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 3
corona virüs vaka sayısı 3
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 2
para önemli değil 3
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
iş arkadaşının çok konuşması 1
kadir mısıroğlu 1
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 3
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam