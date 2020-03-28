1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor

AK Parti, Erdoğan'ın karşı çıkması üzerine; adam öldürme, terör, cinsel suçlar, uyuşturucu, mükerrer suçlar ve örgüt suçlarını kapsam dışı bırakacak şekilde taslağı hazırlamaya başladı.
 28 Mart 2020 06:50
Yazdır
İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor

AK Parti, ceza infaz indiriminin kapsamı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kamuoyunda oluşan tepki üzerine 'başa' dönüyor. Koronavirüs sebebiyle cezaevlerinden tahliyelerin bir an önce başlaması için infaz indirimine yönelik çalışma hızlandırılmıştı. İndirim kapsamına alınmayacağı belirtilen cinsel suçlar ve uyuşturucu suçlarına ilişkin cezaların infazında da indirimine gidileceği gündeme gelince kamuoyunda tepki oluştu. AK Parti'nin muhalefetle yaptığı görüşmelerde uyuşturucu ve cinsel suçlarda indirim yapılması gündeme geldi. Ancak, edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu öneriye şiddetle karşı çıktı. Kurmaylarına da, 'Kesinlikle bu suçlar da kapsam dışı bırakılsın. Vicdanları kanatacak adım atmayın. Kamuoyunda oluşan bu yöndeki yanlış algıyı da düzeltin" talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışından sonra, AK Parti taslak üzerinde yeniden çalışmaya başladı. AK Parti kurmayları "Büyük ihtimalle başa dönüyoruz. Yani altı suçu kapsam dışında bırakacak şekilde, muhalefetle yeniden görüşmeyi planlıyoruz. Belki uyuşturucu suçlarında bu işin ticaretini yapanları kapsam dışı tutacak şekilde bazı cezaların infazında indirim olabilir. Ama buna da muhalefetle yapılacak görüşmelerden sonra karar verilecek" değerlendirmesini yaptı.

"TAHLİYELER İSTENEN SEVİYEYE ULAŞMAYABİLİR"

AK Parti kurmayları, altı suçun tamamen kapsam dışı bırakılması durumunda ise tahliye sayısının istenilen düzeyde olmayacağını söyledi. Parti kaynakları, şu görüşleri dile getirdi: 2016'daki KHK ile zaten bazı cezaların infazı 1/2'ye indirilmişti. Bundan o dönemde yararlananlar şimdi yeni yapılacak düzenlemeden faydalanamayacak. Sadece 2016 yılından sonra işlenen suçların cezalarına ilişkin infaz indirimi söz konusu olacak. Ama bir kereye mahsus üç yıllık bir denetimli serbestlik öngörülüyor. 2016 yılından önce suç işleyenlerden, varsa şartları tutan sadece bu üç yıllık süreden yararlanabilecek. Bu durumda, cezaevlerinden yapılacak tahliyeler de istenen seviyeye ulaşmayacak. Amaç da hasıl olmayacak. Çünkü cezaevlerindeki nüfusun büyük bölümü kapsam dışı bırakılan suçlarla ilgili hükümlü ve tutuklulardan oluşuyor. Cumhurbaşkanı altı suçla ilgili taviz vermek istemiyor. Buna göre büyük ihtimalle en başta hazırlanan taslağa döneceğiz. Yani altı suç hariç diğer suçların cezalarının infazı 1/2'ye düşecek. Aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçiren hükümlünün tahliyesi gündeme gelecek. Ama bu tahliye de tamamen 'iyi hal' şartına bağlı olacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama
28 Mart 2020 04:28		 28 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Mart 2020 00:18
Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı
27 Mart 2020 22:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
27 Mart 2020 22:10
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
27 Mart 2020 21:40		 Bahçeli'den koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine tepki
27 Mart 2020 18:31
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
27 Mart 2020 16:31		 Bakan Pakdemirli: Türkiye'de yeterli gıda stoku var
27 Mart 2020 16:04
Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı
27 Mart 2020 15:59		 Şehirler arası yolculuk kısıtlanabilir
27 Mart 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:26 - Erken rezervasyona virüs çözümü geldi08:16 - TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor08:16 - Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar08:11 - İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!08:01 - Belediye Başkan Yardımcısı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti07:59 - Teste hasta değil doktor karar verir07:51 - Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı07:46 - Korona bizi su fakiri yapabilir!07:31 - Virüs laboratuvar ortamında üretildi07:06 - Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli
06:50 - İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor06:40 - Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var05:23 - Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu05:21 - KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı04:28 - Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama02:53 - Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yök'ün bahar dönemini iptal etmesi 4
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 2
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 4
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
Evdekal 3
corona virüs vaka sayısı 3
SağlığımızlaOynamaİBB 3
iş arkadaşının çok konuşması 1
camilerde sela okunması 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam