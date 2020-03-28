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Korona bizi su fakiri yapabilir!

Koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun el yıkama olduğu uzmanlarca tavsiye edilirken, su kullanımında israfın yaşanması ülkemiz açısından yeni bir sıkıntıya kapı aralayabilir.
 28 Mart 2020 07:46
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Korona bizi su fakiri yapabilir!

Türkiye genelinde 2004'te yaklaşık 2 milyar metreküp su dağıtılırken, bu rakam 2018'de 4 milyar metreküpe yükseldi. Ayrıca Türkiye'de 2000'li yılların başında kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yıllık bin 650 metreküp olurken, artan nüfusla birlikte bu rakam geriledi. Son yıllarda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı bin 519 metreküpe düştü. Uzmanlar, 2040 yılına işaret ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, 2040'da Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşacağı, kişi başına düşen su miktarının bin 100 metreküp olacağı, Türkiye'nin 'su stresi' yaşayan bir ülke konumuna gelebileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin su konusunda önümüzdeki yıllarda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceği ifade edilirken, son günlerde belediyelerin koronavirüs tedbiri kapsamında caddeleri su ve bazı kimyasallarla yıkaması da tartışmaları beraberinde getirdi. Gazetemize konuşan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, belediyelerin yaptığı bu çalışmanın fayda sağlamayacağını söyledi. Yıldız "Belediyelerin bu tür girişimlerde bulunmasına hiç gerek yok. Yerel yönetimlerin su politikalarını yenilemesi gerekiyor. Uzmanlar özellikle virüsün su ve sabuna dayanıksız olduğunu ifade ediyor. Ancak suyu israf etmek, hiçbir şekilde hijyen sağlamak değildir.

Türkiye'nin bu yıl için içmede ve kullanmada su sorunu yok. Ancak suyu verimli kullanmalıyız. Hijyen tedbirlerine bakıldığında, önümüzdeki yıla boş depolarla gireceğimizi gösteriyor. Kurak bir döneme denk gelirsek sıkıntımız büyük olur. Suyu bu kadar boşa harcamamalıyız" ifadelerini kullandı.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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