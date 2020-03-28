Korona bizi su fakiri yapabilir!
|28 Mart 2020 07:46
|Yazdır
Türkiye genelinde 2004'te yaklaşık 2 milyar metreküp su dağıtılırken, bu rakam 2018'de 4 milyar metreküpe yükseldi. Ayrıca Türkiye'de 2000'li yılların başında kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yıllık bin 650 metreküp olurken, artan nüfusla birlikte bu rakam geriledi. Son yıllarda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı bin 519 metreküpe düştü. Uzmanlar, 2040 yılına işaret ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, 2040'da Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşacağı, kişi başına düşen su miktarının bin 100 metreküp olacağı, Türkiye'nin 'su stresi' yaşayan bir ülke konumuna gelebileceği belirtiliyor.
Türkiye'nin su konusunda önümüzdeki yıllarda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceği ifade edilirken, son günlerde belediyelerin koronavirüs tedbiri kapsamında caddeleri su ve bazı kimyasallarla yıkaması da tartışmaları beraberinde getirdi. Gazetemize konuşan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, belediyelerin yaptığı bu çalışmanın fayda sağlamayacağını söyledi. Yıldız "Belediyelerin bu tür girişimlerde bulunmasına hiç gerek yok. Yerel yönetimlerin su politikalarını yenilemesi gerekiyor. Uzmanlar özellikle virüsün su ve sabuna dayanıksız olduğunu ifade ediyor. Ancak suyu israf etmek, hiçbir şekilde hijyen sağlamak değildir.
Türkiye'nin bu yıl için içmede ve kullanmada su sorunu yok. Ancak suyu verimli kullanmalıyız. Hijyen tedbirlerine bakıldığında, önümüzdeki yıla boş depolarla gireceğimizi gösteriyor. Kurak bir döneme denk gelirsek sıkıntımız büyük olur. Suyu bu kadar boşa harcamamalıyız" ifadelerini kullandı.
Sefa Bilgitekin
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar
28 Mart 2020 08:16
|İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
28 Mart 2020 08:11
|Virüs laboratuvar ortamında üretildi
28 Mart 2020 07:31
|Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz
28 Mart 2020 06:40
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
28 Mart 2020 06:31
|Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
28 Mart 2020 00:38
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Mart 2020 00:26
|Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi
28 Mart 2020 00:13
|Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi
27 Mart 2020 21:50
|Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği
27 Mart 2020 21:23