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İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!

Gelen son dakika haberine göre, Emniyet Teşkilatı'nda şu ana kadar ülke genelinde aralarında 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 15 corona virüs vakası tespit edildi. Bunlardan 10'unun İstanbul'da görevli olduğu öğrenildi.
 28 Mart 2020 08:11
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İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre, ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, corona virüsün hedefi oldu. Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre, şu ana kadar 15 polise virüs bulaştı. Sakarya'da iki polis memuru, İzmir ve Samsun'da birer polis memuru ile Rize'de bir bekçiye corona virüs tanısı koyuldu. İstanbul'da ise 2 emniyet müdürü, 7 polis memuru ve bir bekçinin corona virüse yakalandığı tespit edildi. Halsizlik, öksürük, ateş tanıları ile hastaneye kaldırılan polislerin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

EN ÇOK ZEYTİNBURNU ETKİLENDİ

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ise virüsten en fazla nasibini alan ilçe oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü ile İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü virüs tanısı ile hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Burak Bodur'un sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.
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