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TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor

Dünya ve Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki yaşanan hızlı artış devam ederken, TBMM salgına karşı bir yandan alınan önlemleri sıkılaştırıyor, bir yandan da olası vakalara karşı teşhis ve tedavi hazırlıkları yapıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'ndan TBMM'ye koronavirüs teşhis kiti gönderileceği öğrenildi. Kitler diğer hastanelerdeki test şartları dikkate alınarak belirti görülürse yapılacak. Milletvekillerinin tamamına koronavirüs test taraması söz konusu olmayacak.
TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor
 28 Mart 2020 08:16
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TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor

Ziyaretçi yasağı koyan, giriş kapılarına termal kamera koyup, ateş ölçerek kişileri yerleşkeye kabul eden TBMM Başkanlığı, koronavirüse karşı işi şansa bırakmıyor. Başkanlık, personel ve ziyaretçilerin kıyafetlerinin de dezenfekte edilebilmesi için son olarak "dezanfektan kabinleri"ni devreye soktu.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Plastik perdeli giriş ve çıkış kapıları bulunan kabinlerde, dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Kabine bir kişi girdiğinde otomatik sensörler çalışmaya başlıyor ve eş zamanlı olarak özel karışımlı solüsyon salınıyor. Solüsyonla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteri ve virüsler temizleniyor. Kabinler üzerinde "kıyfetlerdeki tüm virüsleri öldürür" ifadesinin yanı sıra, kullanılan solüsyonun insan, çevre sağlığı dostu olduğu, biyosidal ürün ruhsatı ve korozotif test raporu bulunduğu notu yer alıyor.

Sıkı tedbir alındı

Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'ne bağlı çalışan TBMM hastanesinde de koronavirüse yönelik sıkı tedbirler alındı. Hastane içinde korona vakasına karşı özel bir bölüm ve ekip oluşturuldu. Biyokimya ve mikrobiyolog uzmanları takviye edildi. Koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesi bulunan hastalar için özel bölüm oluşturuldu. TBMM'de şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Kendisinde virüs olduğu şüphesi bulunan veya hasta olduğunda ısrar eden kişiler ise test yapılan Zekai Tarık Burak Hastanesi'ne yönlendiriliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı ile kurulan temas sonrasında TBMM hastanesine de korona test kiti getirilmesi gündeme geldi. Çin'den getirilen yeni test kitlerinden TBMM'ye de belli sayıda gönderilmesi planlanıyor. Kitler diğer hastanelerdeki test şartları dikkate alınarak hastalık belirtisi görülürse gerektiğinde yapılacak. Yetkililer, milletvekillerinin tamamına koronavirüs testi yapılmasının ise söz konusu olmadığını söyledi.

'Koronavirüs vakası yok'

TBMM'de koronavirüs vakası görüldüğü ve test kitlerinin getirildiği yönündeki iddialara TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yalanlama geldi. Şentop katıldığı bir televizyon yayınında, birinci basamak hastane statüsünde faaliyette olan TBMM hastanesinin, 11 bini eski-yeni vekiller ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler olmak üzere diğer personelle birlikte 20 bin kişiye hizmet verdiğini anımsattı.

Koronavirüs test kitlerinin henüz TBMM Hastanesi'ne gönderilmediğini dile getiren Şentop, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere gönderildiği gibi yine bakanlığa bağlı TBMM Hastanesi'ne de gönderilebileceğini ifade ederken "Türkiye'nin herhangi bir hastanesinde yerinde hangi şartlarda kimlere yapılıyorsa, o kriterler gözetilerek o şartlar altında burada da yapılır, yapılacaktır" dedi.
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