1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar

Bilim insanları Kovid-19 salgınını önlemek için çalışmalar yaparken, ortalıkta insanlığın bu hayati mücadelesine hiçbir faydası olmayan söylentiler dolaşıyor. İşte yanıltıcı iddialar ve onlara Türk Eczacıları Birliği'nin verdiği yanıtlar
 28 Mart 2020 08:16
Yazdır
Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Türk Eczacıları Birliği (TEB), Kovid-19 ile savaşırken oluşan bilgi kirliliğine karşı harekete geçti. TEB, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden yola çıkarak hazırladığı "Koronavirüs Efsaneleri" dosyasıyla doğru bilgileri aktardı. İşte o efsaneler, doğru bilinen yanlışlar ve bilimsel yanıtlar:

EFSANE 1: KOVID-19 sıcak ve nemli iklime sahip bölgelerde bulaşabilir.

Kovid-19 virüsü, sıcak ve nemli havaya sahip bölgeler de dahil olmak üzere 'tüm alanlara' bulaşabilir. Kovid-19 vakasının bildirildiği bir bölgede yaşıyorsanız ya da böyle bir bölgeye yolculuk yapacaksanız bölgenin iklimine bakmaksızın koruyucu tedbirler alın.

EFSANE 2: Soğuk hava ya da kar koronavirüsü öldürür.

Soğuk havanın yeni koronavirüsü ya da diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için herhangi bir neden yoktur.

EFSANE 3: Sıcak suyla banyo yapmak koronavirüs hastalığına karşı korur.

Sıcak suyla banyo yapmak sizi Kovid-19 enfeksiyonundan korumaz. Vücudunuzun normal sıcaklığı, banyo veya duş sıcaklığından bağımsız olarak, 36,5 derece ila 37 derece arasındadır. Aslına bakılırsa, aşırı sıcak suyla banyo yapmak sizi yakabileceği için zararlı da olabilir. Kendinizi Kovid-19'a karşı korumak için en iyi yol sıklıkla ellerinizi temizlemektir. Bu yolla ellerinizdeki olası virüsleri yok edersiniz ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmanız nedeniyle oluşabilecek bir enfeksiyonu da önlemiş olursunuz.

EFSANE 4: KOVID-19 sivrisinek ısırığı ile bulaşır.

Bugüne kadar, yeni koronavirüsün sivrisinekler aracılığıyla bulaşabileceğini gösteren herhangi bir bilgi ya da kanıt ortaya konulmuş değildir. Yeni koronavirüsü esas olarak enfekte bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması ile ortaya çıkan damlacıklar ya da salya ve tükürük damlacıkları ve burun akıntısı yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür. Ayrıca öksüren ve hapşıran insanlarla yakın temastan kaçının.

EFSANE 5: El kurutma makineleri yeni koronavirüsü öldürmede etkilidir.

Hayır. El kurutma makineleri KOVID-19'u öldürmede etkili değil. Yeni koronavirüse karşı kendinizi korumak için ellerinizi alkol bazlı temizleyicilerle ovarak ya da su ve sabunla yıkayarak sıklıkla temizlemelisiniz. Ellerinizi temizledikten sonra kağıt havlu ya da sıcak hava üfleyen kurutucular ile iyice kurulamalısınız.

EFSANE 6: Ultraviyole (morötesi) dezenfeksiyon lambası yeni koronavirüsü öldürebilir.

UV radyasyonu cilt tahrişine yol açabileceğinden UV lambaları ellerin ya da cildin diğer bölgelerinin sterilizasyonunda kullanılmamalıdır. Böyle bir şey yok.

EFSANE 7: Termal tarayıcılar Kovid-19 ile enfekte olmuş kişileri tespit etmekte ne kadar etkili?

Termal tarayıcılar yeni koronavirüs enfeksiyonuna bağlı olarak ateşi çıkan (yani vücut sıcaklığı normalin üzerinde olan) kişileri tespit etmekte etkilidir. Ancak bu tarayıcılar enfekte olmuş fakat ateşi çıkacak kadar hastalanmamış kişileri tespit edemezler. Çünkü enfekte olan bir kişinin hastalanması ve ateşinin çıkması 2-10 gün sürmektedir.

EFSANE 8: Bütün vücudunuza alkol ya da klor sürmek Kovid-19'u öldürür mü?

Hayır. Bedeninize alkol ya da klor sürmek halihazırda vücudunuza girmiş virüsleri öldürmez. Bu maddeleri sürmek, elbiselerinize ve mukoza zarlarınıza (yani gözlerinize ve ağzınıza) zarar verebilir. Hem alkol hem de klorun yüzeylerin dezenfekte edilmesinde faydalı olabileceğini ancak bunların tavsiyelere uygun bir şekilde kullanılmaları gerektiğini unutmayın.

EFSANE 9: Zatürre aşısı sizi yeni koronavirüse karşı korur mu?

Hayır. Pnömokok aşısı ve Hemofilus Influenza Tip B (Hib) aşısı gibi zatürre aşıları yeni koronavirüs karşısında koruma sağlamaz. Virüs kendi özel aşısını gerektirecek türde yeni ve farklıdır. Araştırmacılar Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü onların bu çabalarını desteklemektedir. Her ne kadar bu aşılar Kovid-19 karşısında etkisiz olsa da sağlığınızı korumanız için solunum yolu hastalıklarına karşı aşı yaptırmanız önemle tavsiye edilir.

EFSANE 10: Burnunuzu düzenli olarak tuzlu su ile yıkamak yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemede yardımcı olur mu?

Hayır. Düzenli olarak tuzlu su ile burun yıkamanın insanları yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Düzenli olarak tuzlu su ile burun yıkamanın, tipik soğuk algınlığının daha hızlı atlatılmasına yardımcı olduğuna yönelik sınırlı da olsa bir miktar kanıt vardır. Ancak, düzenli olarak burun yıkamanın solunum enfeksiyonlarını önlediği görülmemiştir.

EFSANE 11: Sarımsak yemek yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemede yardımcı olabilir mi?

Sarımsak bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olabilecek sağlıklı bir besindir. Ancak mevcut salgında sarımsak yemenin insanları yeni koronovirüse karşı koruduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

EFSANE 12: Yeni koronavirüs sadece yaşlıları mı etkilemektedir, yoksa gençler de etkilenebilir mi?

Her yaştan insan Kovid-19 ile enfekte olabilir. Yaşlılar ile daha öncesinden astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi tıbbi rahatsızlıkları olanlar, virüsün yol açacağı ağır hastalıklara daha yatkın görünmektedir.

EFSANE 13: Kovid-19'un önlenmesinde ve tedavisinde antibiyotikler etkili midir?

Hayır, antibiyotikler virüsler üzerinde etkili değildir, yalnızca bakteriler üzerinde etkilidir. Kovid-19 bir virüstür ve bu nedenle de önlenmesinde veya tedavisinde antibiyotik kullanılmamalıdır.

EFSANE 14: Koronivirüsü önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilecek herhangi bir ilaç var mı?

Bugüne kadar yeni koronavirüsü tedavi edecek ya da önleyebilecek herhangi bir ilaç tavsiye edilmemiştir. Bununla birlikte, virüsle enfekte olmuş kişiler semptomların hafifletilmesi ve tedavisi için uygun bir bakım almalıdır ve ağır hasta olanlara da kendilerine en uygun destekleyici bakım verilmelidir. Kimi belirli tedavi yöntemleri incelenmektedir ve klinik deneylerle test edilecektir. Devlet Sağlık Örgütü bir dizi ortağı ile birlikte araştırma ve geliştirme çabalarını hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
28 Mart 2020 08:11		 Korona bizi su fakiri yapabilir!
28 Mart 2020 07:46
Virüs laboratuvar ortamında üretildi
28 Mart 2020 07:31		 Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz
28 Mart 2020 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
28 Mart 2020 06:31		 Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
28 Mart 2020 00:38
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Mart 2020 00:26		 Prof. Dr. İbrahim Öztek'ten 'Koronavirüs Mücadele Fonu' önerisi
28 Mart 2020 00:13
Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi
27 Mart 2020 21:50		 Burdur'da sağlık çalışanlarına otel ve su desteği
27 Mart 2020 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:26 - Erken rezervasyona virüs çözümü geldi08:16 - TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor08:16 - Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar08:11 - İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!08:01 - Belediye Başkan Yardımcısı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti07:59 - Teste hasta değil doktor karar verir07:51 - Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı07:46 - Korona bizi su fakiri yapabilir!07:31 - Virüs laboratuvar ortamında üretildi07:06 - Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli
06:50 - İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor06:40 - Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var05:23 - Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu05:21 - KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı04:28 - Altun'dan koronavirüsle salgınına yönelik tedbirlere ilişkin açıklama02:53 - Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
22 yeni fakülte kurulurken, 34'ü ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yök'ün bahar dönemini iptal etmesi 4
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 2
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 4
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
Evdekal 3
corona virüs vaka sayısı 3
SağlığımızlaOynamaİBB 3
iş arkadaşının çok konuşması 1
camilerde sela okunması 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam