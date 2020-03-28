Park yerine kitap okuyoruz
|28 Mart 2020 08:40
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Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken diğer yaş grubundaki kişiler ise gerekmedikçe sokağa çıkmayı tercih etmediğini söylüyor. İstanbul'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Seda Kalem, çocuklarıyla parka gitmek yerine artık kitap okuyarak, puzzle yaparak zaman geçirdiklerini söyledi. Kalem, evdeki günlerini şöyle anlatıyor:
"Beş sokak ileride oturan anneannem ve dedemi her gün ziyaret eder, onlar da torunlarını severdi. Fakat şimdi onların yanına gitmiyoruz. İhtiyaçlarını götürdüğümüzde balkondan sepetle gönderiyoruz. Konuşmak istediğimiz zaman görüntülü arıyoruz. Eskiden çocukları her gün parka götürdüğüm için şimdi onları evde tutacak başka çözümler bulmaya çalışıyorum. Çünkü çocuklarım doğayı sever. Kar kış demeden gezerdik. Sabah uzaktan eğitimimizi tamamladıktan sonra onlara kitap okuyorum. Mutfakta birlikte hamur işi yapıyoruz. Kızımla poğaça pişiriyoruz. Oğlum babasıyla oynuyor. Evimiz bahçeli olduğundan bazen bahçede zaman geçiriyoruz."
İzolasyondayken hamilelik sürprizi
Evde geçen günlerinde kendisinin birçok özelliğini keşfettiğini söyleyen Filiz Bulut ise, evinin bir bölümünü spor salonuna çevirmiş. Bu dönemde hamile olduğunu öğrendiğini söyleyen Bulut, bebeği için artık her şeye daha dikkat ettiğini belirtiyor ve ekliyor:
"Normalde zaten pek dışarıya çıkan sosyal biri olmamama rağmen bu ev süreci beni çok kötü etkiledi, evde kendime uğraşlar bulmaya başladım. Örneğin kitap okuyorum, ders çalışıyorum, Almanca kursum yarım kalmıştı, olabildiğince ona çalışıyorum. Tabii ki bu zor günlerde ailemi çok mutlu edecek bir haber aldım. Hamile olduğumu öğrendim. Bu zor günlerde bana çok büyük bir sürpriz oldu bu durum. Daha da cesaret kazandım. Bebeğim için daha fazla dikkatli olmaya başladım. Evde bilmediğim yönlerimi keşfettim. Evde spor yapmayı hiç sevmeyen ben, bundan zevk almaya başladım. Zorda kalmadıkça asla dışarıya çıkmıyorum."
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