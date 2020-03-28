1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saat 09.00'da 81 ilde 'pandemi kurulları' toplanacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce İl İdare Kurulları, ardından Pandemi Kurulları toplanacak.
 28 Mart 2020 08:42
Yazdır
Saat 09.00'da 81 ilde 'pandemi kurulları' toplanacak

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.

Valiler tarafından illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCMB tarafından kredi kartı faiz oranları düşürüldü
28 Mart 2020 09:56		 THY iç hat seferlerini sınırlandırdı
28 Mart 2020 09:40
81 kent için eylem planı
28 Mart 2020 09:21		 Testler niye farklı sonuçlar veriyor?
28 Mart 2020 08:38
TBMM'ye koronavirüs test kiti geliyor
28 Mart 2020 08:16		 Teste hasta değil doktor karar verir
28 Mart 2020 07:59
Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
28 Mart 2020 07:51		 Yeni Ulaştırma Bakanı'nın İETT ve TOKİ tecrübesi var
28 Mart 2020 06:11
Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu
28 Mart 2020 05:23		 KKTC'den gelen 450 kişi Niğde'de karantinaya alındı
28 Mart 2020 05:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 4
ücretini atatürk ödedi 5
Evdekal 3
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
Ardışık Terimlerin Sayısını Bulma 3
26.03.2020 kanal istanbul ihalesi 2
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
elinde telefonla uyumak 1
çubuklu makarna 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam