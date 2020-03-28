Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
|28 Mart 2020 09:02
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HJnGRhKN62T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2020
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