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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
 28 Mart 2020 09:02
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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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