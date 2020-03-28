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Virüsle mücadelede önemli gelişme: Evde 1 dolara test

Bilim dünyasının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Son olarak İngiltere'deki Mologic adlı firma 1 dolara mal olacak ve 10 dakikada sonuç veren bir antikor testi umut oldu.
 28 Mart 2020 09:08
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Virüsle mücadelede önemli gelişme: Evde 1 dolara test

Bilim dünyasının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Son olarak İngiltere'deki Mologic adlı firma 1 dolara mal olacak ve 10 dakikada sonuç veren bir antikor testi umut oldu.

İngiliz Reuters haber ajansına göre, İngiltere'de bir şirket yalnızca 1 dolara mal olacak ve 10 dakikada sonuç veren bir antikor testi için onay almak amacıyla laboratuvarlara prototip göndermeye başladı. Bunun koronavirüs ile mücadelede oyun değiştirici bir gelişme olabileceğini belirtildi. Mologic ise koronavirüs tanı testinin inceleme ve onaylanma sürecinin bu hafta Liverpool Tropik Tıp Enstitüsü St. Georges Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

HEDEF HAZİRAN

Firma yetkilileri, denemelerin başarılı olması halinde testi haziran ayında piyasaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Antikor testleri kişilerin daha önce hastalığı yakalanıp yakalanmadığını ortaya koyuyor. Bu testin antijen testlerinden farkı, antijen testlerinin kişinin an itibariyle virüsü taşıyıp taşımadığını göstermesi. Ancak Reuters'a göre yetkililer bu kadar hızlı üretilen bir ürünün işlevselliği konusunda kaygılı. İngiliz hükümetinin baş sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty de doğru çalışmayan testlerin tehlikeli olacağını söyledi.
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