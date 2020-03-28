Hac iptal mi oluyor?
|28 Mart 2020 09:48
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Suudi Arabistan'da artan vakalar ve umre dönüşü ülkelerinde birçok koronavirüs vakası tespit edilen kişilerden dolayı ülkeler bu sene haccın yapılması konusunda tereddüt yaşıyor. Riyad yönetimi sağlıklı bilgi vermiyor. Umreler iptal oldu. Kabe-i Muazzama ziyarete kapatıldı.
Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvereye giriş çıkış yasak. Bu yıl haccın yapılıp yapılmayacağı da bilinmiyor. Virüs kontrol altına alınmazsa Müslümanlar hac farizasından mahrum kalacak. Açıklamanın şimdilik erken olduğunu düşünen Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri dün sürpriz bir karar aldı.
Diyanet, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi. Bu adım, haccın iptalinin bir işareti olarak değerlendirildi. Türkiye'den çok sayıda kişinin hacca gitmekten vazgeçtiği yönünde dilekçe verdiği öğrenildi.
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