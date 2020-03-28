1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hac iptal mi oluyor?

Dünyayı esir alan koronavirüs, üç milyon kişinin dört gözle beklediği hac farizasını da tehlikeye attı
 28 Mart 2020 09:48
Yazdır
Hac iptal mi oluyor?

Suudi Arabistan'da artan vakalar ve umre dönüşü ülkelerinde birçok koronavirüs vakası tespit edilen kişilerden dolayı ülkeler bu sene haccın yapılması konusunda tereddüt yaşıyor. Riyad yönetimi sağlıklı bilgi vermiyor. Umreler iptal oldu. Kabe-i Muazzama ziyarete kapatıldı.

Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvereye giriş çıkış yasak. Bu yıl haccın yapılıp yapılmayacağı da bilinmiyor. Virüs kontrol altına alınmazsa Müslümanlar hac farizasından mahrum kalacak. Açıklamanın şimdilik erken olduğunu düşünen Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri dün sürpriz bir karar aldı.

Diyanet, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi. Bu adım, haccın iptalinin bir işareti olarak değerlendirildi. Türkiye'den çok sayıda kişinin hacca gitmekten vazgeçtiği yönünde dilekçe verdiği öğrenildi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çocukların virüsü daha fazla kişiye bulaştırma olasılığı var'
28 Mart 2020 09:15		 Türkiye için hep birlikte
28 Mart 2020 09:01
Park yerine kitap okuyoruz
28 Mart 2020 08:40		 Salgınla ilgili efsanelere bilimsel yanıtlar
28 Mart 2020 08:16
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
28 Mart 2020 08:11		 Korona bizi su fakiri yapabilir!
28 Mart 2020 07:46
Virüs laboratuvar ortamında üretildi
28 Mart 2020 07:31		 Aman ha gevşemeyin: İpin ucunu bırakırsak kaybederiz
28 Mart 2020 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
28 Mart 2020 06:31		 Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
28 Mart 2020 00:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
Antalya'da otogardan otobüs çıkışlarına izin verilmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 3
para önemli değil 3
kadir mısıroğlu 1
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 3
corona virüsü 1
elinde telefonla uyumak 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 3
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam