1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalıntı 14 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Kamyonla getirilirken havasızlıktan telef olduğu tahmin edilen hayvanları çaldığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
 28 Mart 2020 10:16
Yazdır
Çalıntı 14 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Osmaniye'de, yol kenarında bulunan 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvanı Konya'nın Ereğli ilçesinden çaldığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçe köyü güzergahında yol kenarında hayvan ölüleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ile bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan buldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen kamyon ile onu takip eden bir otomobili Cevdetiye beldesi yakınlarında durdurdu.

Araçlardaki daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.K, İ.P, A.B, İ.H.T, F.K, A.B. ve A.G. gözaltına alındı.

Hayvanların, kamyonda havasız kalarak telef olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

- "Hayvanlarım gebeydi"

Osmaniye'ye gelen hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının 11 kilometre yaya götürüldükten sonra bir kamyona konulduğunun kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi.

Şüphelilerin Osmaniye'de yakalandığını öğrenince kente geldiğini aktaran Erdoğan, "Hayvanlarımızın canlı bulunduğunu sanıyordum. Fakat araçta sıkışıp havasız kalarak telef olduğunu öğrenince üzüldüm. Bunların hepsi gebeydi. Karınlarında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisin 'dur' ihtarından kaçan 2 kişi su kanalına uçtu
28 Mart 2020 08:54		 Belediye Başkan Yardımcısı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti
28 Mart 2020 08:01
Korona virüs provakasyonuna gözaltı
27 Mart 2020 22:09		 2 hasta bakıcı temizlik malzemesi çalınca tutuklandı
27 Mart 2020 17:07
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
27 Mart 2020 13:55		 Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar
27 Mart 2020 13:40
'Virüs salgını var, dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı
27 Mart 2020 13:07		 Tokat'ta karantinadan kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
27 Mart 2020 10:00
Şüpheli kadını polisten kaçırmaya çalıştılar
27 Mart 2020 09:28		 İstanbul'da, 16 bin 900 kaçak tıbbi maske ele geçirildi
26 Mart 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - 'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında11:32 - Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi11:29 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti11:25 - Tarım Kredi'den 2 ay faizsiz erteleme11:23 - Belediye, evlerinde kalan vatandaşlara mahallelerden bandolu konser verdi11:20 - Koronavirüs stresi çocuklara da yansıyor11:12 - İdare Mahkemesi Başkanı vefat etti11:11 - Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse nasıl yakalandıklarını açıkladı11:05 - İLKSAN üyeleri bir açıklama bekliyor11:04 - Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor
11:03 - 4 firmadan 100 Türk mühendis seferber oldu10:59 - Karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma10:58 - Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi uzatıldı10:53 - Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti - AĞRI10:49 - İl Sağlık Müdürlüğü: Sosyal medyada yer alan görüntüler, tamamen asılsızdır10:34 - 'Hep karada çalıyoruz bir de havada deneyelim dedik'10:30 - Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kuruldu10:16 - Çalıntı 14 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
Üç Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
Bazı CBK'larda değişiklik yapıldı. 3 kurum kapatıldı
İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 3
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 3
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
Ekmek arası ıspanak 1
Koc holding'in salgin icin verdigi destek 2
Sehir bazinda karantina uygulaması 2
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam