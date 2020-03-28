Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti - AĞRI
Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti
|28 Mart 2020 10:53
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkamayan bir aileyi ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.Belediye ekiplerinin evlerde gerçekleştirdiği tespit ve tedarik çalışmalarına katılan Sayan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir aileyi evinde ziyaret etti.İhtiyaç sahibi aile fertleriyle sohbet eden Sayan, aileye gıda yardımında bulundu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
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