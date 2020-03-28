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4 firmadan 100 Türk mühendis seferber oldu

Aselsan, Baykar, Arçelik ve Biosys firmalarından 100 mühendis, yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı ventilatörü üretmek için seferber oldu
 28 Mart 2020 11:03
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4 firmadan 100 Türk mühendis seferber oldu

Aselsan, Baykar, Arçelik ve Biosys firmalarından 100 mühendis, yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı ventilatörü üretmek için seferber oldu

Açıklamayı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu

Yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı ventilatör için tüm ülkeler seferber edilmiş durumda. ABD'de Trump, dün itibatiyle Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu. Yasa başkana özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor. Bu yetki çok olağanüstü durumlarda kullanılıyor.
Memurlar.Net
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