4 firmadan 100 Türk mühendis seferber oldu
Aselsan, Baykar, Arçelik ve Biosys firmalarından 100 mühendis, yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı ventilatörü üretmek için seferber oldu
|28 Mart 2020 11:03
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Aselsan, Baykar, Arçelik ve Biosys firmalarından 100 mühendis, yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı ventilatörü üretmek için seferber oldu
Açıklamayı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu
Yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı ventilatör için tüm ülkeler seferber edilmiş durumda. ABD'de Trump, dün itibatiyle Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu. Yasa başkana özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor. Bu yetki çok olağanüstü durumlarda kullanılıyor.
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