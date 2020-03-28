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Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse nasıl yakalandıklarını açıkladı

Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı nerede nasıl yakalandıklarını açıkladı
 28 Mart 2020 11:11
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Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse nasıl yakalandıklarını açıkladı

NEW YORK'da imza günü düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı. Livaneli, konu hakkında açıklama yaptı.

Türk müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, geçtiğimiz haftalarda gittiği ABD'nin New York kentinden birden çok konser ve imza günü düzenledi. 27 Şubat'ta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan Livaneli, 4 Mart'ta yeni bir etkinlik çıkarak hem imza günü düzenledi hem de konser verdi.

Livaneli'nin bu konserine katılan birçok Türk isimde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Konu hakkında ilk kez konuşan sanatçı; kendisinin, eşinin ve arkadaşlarının Kovid-19 virüsüne yakalandığını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız."

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise, şunları belirtti:

"Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz.''

''Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım.''

''Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli."

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda dünyayı etkisi altına alan virüsün mağdurlarından biri olarak gösterilen Zülfü Livaneli'nin test sonucunun pozitif çıktığı ve başarılı sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti.

Livaneli, hakkında ortaya atılan bu korkutucu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu söylemişti.

Zülfü Livaneli, paylaşımında şunları yazmıştı:

''Hasta olduğuma dair haberler yayılmış. İyiyim dostlar, hasta değilim. Sevgiler...'
Memurlar.Net
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