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İdare Mahkemesi Başkanı vefat etti

Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Mezgit vefat etti
 28 Mart 2020 11:12
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İdare Mahkemesi Başkanı vefat etti

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Mezgit'in vefat ettiğini duyurdu.

Koç yayımladığı mesajda "Vefat ettiğini üzüntü ile öğrendiğim meslektaşımız, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Mezgit'e Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim.
Mekanı cennet olsun." dedi.
Memurlar.Net
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