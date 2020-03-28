İdare Mahkemesi Başkanı vefat etti
Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Mezgit vefat etti
|28 Mart 2020 11:12
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Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Mezgit'in vefat ettiğini duyurdu.
Koç yayımladığı mesajda "Vefat ettiğini üzüntü ile öğrendiğim meslektaşımız,
Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Mezgit'e Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına
ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim.
Mekanı cennet olsun." dedi.
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