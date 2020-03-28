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Koronavirüs stresi çocuklara da yansıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Yasemin Kamalı: Tüm aile üyelerinin uzun süreler birlikte olduğu bu dönemlerde, çocukların yanında konuşulan ve izlenen zorlayıcı içeriklere dikkat edilmelidir. Anne ve babalar ya da evde olan aile üyeleri ne kadar sakin olursa bu süreci çocuklar daha rahat atlatacaktır. Çünkü evde var olan stres çocuklara yansıyacaktır"
 28 Mart 2020 11:20
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Koronavirüs stresi çocuklara da yansıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Yasemin Kamalı, koronavirüs salgını stresinin çocuklar üzerine etkisine ilişkin, "Tüm aile üyelerinin uzun süreler birlikte olduğu bu dönemlerde, çocukların yanında konuşulan ve izlenen zorlayıcı içeriklere dikkat edilmelidir. Anne ve babalar ya da evde olan aile üyeleri ne kadar sakin olursa bu süreci çocuklar daha rahat atlatacaktır. Çünkü evde var olan stres çocuklara yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kamalı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını stresinin çocuklar üzerine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yasemin Kamalı, kaygının bulaşıcı olduğunu belirterek, kaygı ve stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini belirtti.

Hem yetişkinlerin kendi sağlığı hem de çocuğun sağlığı için dikkatli olunması uyarısında bulunan Kamalı, "Daha önceki paylaşımlarda olduğu gibi çocuğun dili ile konuşmak yani oyun drama gibi yöntemlerle daha kolay ona ulaşmanız ve bu süreci atlatmanız kolaylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

- Evdeki stres çocuğa yansıyor

Kamalı, böyle zamanlarda gündemi takip etmek ve güvende olabilmek adına önlemler alınması gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm aile üyelerinin uzun süreler birlikte olduğu bu dönemlerde, çocukların yanında konuşulan ve izlenen zorlayıcı içeriklere dikkat edilmelidir. Unutmayın ki çocuklar yetişkinlerden daha farklı etkilenecektir. Olayları sorduklarında onları geçiştirmeyin ve mutlaka cevap verin. Anne ve babalar ya da evde olan aile üyeleri ne kadar sakin olursa bu süreci çocuklar daha rahat atlatacaktır. Çünkü evde var olan stres çocuklara yansıyacaktır."

- "Oyun, çocuklar için en etkili iyileşme aracıdır"

Kamalı, çocukların kendini güvende hissetmesini sağlayarak sorunlarla baş edebileceği konusunda ebeveynlerinin ilk olarak onlara cesaret vermesi gerektiğini aktararak, "Bu cesaret için çeşitli objeler ve oyunlar kullanılabilir. Oyun, çocuklar için en etkili iyileşme aracıdır. Uzun süreli tablet ve diğer teknolojik aletlere çocukları maruz bırakmak yerine kağıt, kalem ve oyun materyallerinin kullanılmasını öneriyorum. Örneğin ip, misina, boncuk, delikli düğmeler ile pozitif enerji sağlayabilecek bileklikler ve kolyeler tasarlayabilirsiniz. Onlara isimler verebilirsiniz. Origami yapabilirsiniz." önerilerinde bulundu.

- Çocuk yoğun duygularını çizerek somut hale getirebiliyor

Çocukların aynı zamanda yoğun duygularını çizerek, yazarak ya da oynayarak somut bir hale getirdiklerini anlatan Kamalı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ve yaşananlar ile alakalı çocuğunuza resim çizdirebilir ve ruh hallerine yansıyanları görebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz bu olağan dışı dönemde çocuğunuz da gönüllüyse yönlendirmeli oyunlar oynayabilirsiniz. Oyun içinde aile üyelerinden birini şu an tüm ülkenin mücadele ettiği koronavirüsü yapabilirsiniz. Her türlü oyunbaz yaklaşım ve oyunun kendisi, bedende ve zihinde bulunan travma enerjisinin dışa vurumu için rahatlamaya neden olacaktır."

- "Birlikte şarkı söyleyin, yoga yapın"

Kamalı, rahatlatıcı egzersizlerin ebeveynler ile birlikte yapılmasının fayda sağlayacağını belirterek, "Çocuklarımıza bu anlamda rol model olabilirsiniz. Yoga, meditasyon ve bilinçli farkındalık egzersizlerini her gün belirli bir süre yapabilirsiniz. Koronavirüs adına alınan hijyen kurallarını ise ellerini yıkarken müzik eşliğinde şarkı söyleyerek ya da 1, 2, 3 diye sayıları sayarak diğer hareketleri tekerleme eşliğinde keyifle yapmalarına yardımcı olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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